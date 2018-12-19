Очередной рекорд на драгере от харьковского водителя

Авария произошла днем 11 декабря в районе поселка Высокий - около 13-30 на 23 км трассы М-18 столкнулись автомобили Hyundai Tucson и грузовик МАN.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель Hyundai выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик.

Медпомощь участникам столкновения не потребовалась. Во время оформления ДТП патрульные заметили у водителя Hyundai признаки алкогольного опьянения.

Тест на драгере показал 3.1 промилле алкоголя в крови водителя Hyundai - патрульные составили на нарушителя протоколы по ст.130 и ст.124 КУоАП.