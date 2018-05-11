Очередной рекорд на "драгере" поставил харьковский водитель

11 мая 2018 г. 17:43
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Накануне в 15-20 на проспекте Льва Ландау столкнулись ВАЗ 2101 и ВАЗ 2106. 

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, пострадавших в ДТП не было. Прибывшие на место патрульные установили, что столкновение спровоцировал водитель ВАЗ 2106, который не выдержал дистанцию и врезался в ВАЗ 2101. 

Во время оформления ДТП патрульные заметили у водителя ВАЗ 2106 явные признаки алкогольного опьянения и предложили мужчине пройти тес на "драгере". Результат - 3.2 промилле, что в 16 раз превышает норму. 

На водителя ВАЗ 2106 патрульные составили протокол по ст.124 и ст.130 КУоАП. 

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