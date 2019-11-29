Очередной взрыв банкомата в Харьковской области. Злоумышленники украли более двух миллионов гривен

Город Первомайский, улица Свитанкова. Около трёх часов ночи на территории профессионального лицея раздается взрыв. Уже через несколько минут на место прибывает полиция. Выясняется: с помощью взрывного устройства, неизвестные повредили банкомат.

Анна Третьякова, инспектор отдела коммуникации ГУ НП в Харьковской области

Під час огляду встановлено, що невідомі підірвали банкомат та викрали чотири касети з грошима. Сума викрадених коштів склала понад два мільйони гривень.

По словам Анны Третьяковой, злоумышленники подорвали банкомат с помощью самодельного взрывного устройства. Никто из людей не пострадал. Правоохранители внесли информацию в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5, ст. 185 (кража) и по ч. 2, ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Санкции статей предусматривают 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Анна Третьякова, инспектор отдела коммуникации ГУ НП в Харьковской области

На даний час, поліцейськими встановлюється усі обставини події та вживаються заходи щодо встановлення осіб зловмисників та їх затримання.

Банкоматы в Харькове и области подрывают уже не в первой. Последний раз - в ночь на 21 ноября, в селе Черкасская Лозовая. Тогда злоумышленники также воспользовались самодельной взрывчаткой, и вынесли более чем 2 миллиона гривен. Имеет ли это событие со взрывом банкомата в Первомайском, - следователи пока не знают.