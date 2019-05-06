Очередные "минирования" в Харькове: на этот раз людей эвакуировали из отелей и ТЦ

В девять утра в полицию поступило сообщение о минировании сразу семи гостиниц города.

Игорь - администратор одного из них. Отель «минируют» уже второй раз, рассказывает он. Говорит, на момент происшествия в помещениях было около тридцати постояльцев.

Игорь, администратор отеля

У нас было немного людей. Они эвакуировали жителей, они эвакуировали их. Мы дождались опергруппу, которая приехала с собакой, они прошлись по коридорам, по номерам. Бомбу не нашли и поехали – все. В это уже никто не верит. - Почему? - Потому что это происходит постоянно. И даже эти люди, которые были в субботу, а в субботу тоже было «минирование»

Жители отеля, по словам администратора, в минирование не поверили, паники не было. И администрация в минирование не верит, склоняются к версии мошенничества.

Игорь, администратор отеля

Ну, приходит сообщение о том, что «заплатите деньги, такую сумму, которая указана в сообщении и вас не будет «заминировано». Ну, то есть, они не сообщат в полицию

Виктория живет возле аэропорта, сообщение о минировании которого поступало уже несколько раз подряд. Девушка говорит, что уже устала читать такие новости.

Виктория, преподаватель

Не знаешь, когда ложная, когда не ложная тревога. И люди постоянно волнуются, и тревога постоянно. Не знаешь, куда ходить, где себя уберечь. В общем, я не знаю, для чего это делают, кто это делает. Естественно, мы - простые люди, нам это тяжело осознавать, переживать как бы. А те, кто это делает, я думаю, им выгода какая-то есть. Я думаю, это им кто-то спонсирует, платит

Владимир, житель Харькова

Мене особисто це не зачипило ніяк. Але пам’ятаю теж в минулому році було багато випадків «мінування», як правило, це просто шахрайство фактично. Тобто, людям, чиї будівлі «мінують», через певний час телефонують и пропонують певну суму, щоб це припинити. Тобто, це одна із форм вимагання грошей

После того, как правоохранители проверили гостиницы, анонимы добавили им работы снова, сообщив о закладке взрывчатки в ТЦ "Дафи". Там тоже опасных веществ взрывотехники не нашли.