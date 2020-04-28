«Очки десь загубила», - полицейские рассказали подробности гибели ребенка на Харьковщине

Шестилетнюю девочку, которую искали около суток, нашли мертвой в восьми километрах от села Сосновка, где жила ее бабушка. Ребенка привезли в село, чтобы та поправила здоровье после двустороннего воспаления легких, которым недавно переболела.

В тот день Милена пошла гулять вместе с двоюродным братом. Дети поссорилась, и мальчик вернулся домой сам. Семья искала девочку около часа самостоятельно, после чего уже обратились за помощью в полицию.

По словам главы харьковской полиции Валерия Сокуренко, на поиски ребенка были привлечены сотрудники трех райотделов, пограничники, спасатели, нацгвардейцы, курсанты, егеря с тепловизорами и кинологи.

Первые новости на следующее утро были от водолазов: они не нашли тело ребенка в водоеме, где вечером были обнаружены следы девочки.

Поискам мешала плохая погода - было холодно, ветрено и периодами шел дождь, из-за чего дроны использовать не смогли, поэтому задействовали вертолет.

Как позже оказалось, он пролетел всего в сотне метров от места, где потом нашли тело ребенка, рассказывает Валерий Сокуренко.

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харьковской области

О 9 годині взлетів вертоліт і до 14.20 він продовжував обліт, причому ми посадили на бор вертольоту начальника райвідділу підполковника Колінька і брата матері загиблої дівчинки. Він знає місцевість, виріс там і приблизно уявляв, де ці діти могли гуляти, де вони могли там ховатися.

Во время поисков правоохранители заходили в каждый дом, проверяли даже заброшенные, также не обходили стороной туалеты, чердаки и другие места, где могла укрыться девочка.

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харьковской области

Дівчинка була, погано бачила в очках і от очки десь вона загубила, скоріш за все, от орієнтир для неї був. Вона пішла не по напрямку до бабусі, до будинку, де проживала, а пішла в напрямку десь в сторону Гоптівки, скоріш за все, там були такі вогні трошки.

Девочка шла по краю поля, посреди травы выше ее роста, так она прошла около восьми километров и, скорее всего, выбилась из сил, рассказывает глава харьковской Нацполиции. В 17 часов 27 числа один из чрезвычайников наткнулся на тело ребенка.

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харьковской области

Коли її знайшли, вона лежала на животі, руки скоцюрблені, пальці, от. Шапочка зпала. Судмедексперт попередньо, бо розтину ще не було, ніяких ушкоджень немає. На шиї був ланцюжок з хрестиком жовтого кольору, сережки жовтого кольору, все на місці. Телефона в неї не було. Ну, смерть наступила близько другої години ночі.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Все обстоятельства трагедии сейчас устанавливают следователи.