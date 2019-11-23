Один человек погиб, двое в больнице: авария на проспекте Любови Малой (ВИДЕО)

23 ноября 2019 г. 16:48
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Сегодня в 10:54 на проспекте Любови Малой, 32 столкнулись автомобили Fiat и Таврия: один человек погиб, двое доставлены в больницу.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, от полученных травм на месте скончалась 61-летняя пассажирка Таврии, 26-летняя женщина, управлявшая этим автомобилем, госпитализирована. Также травмы в результате столкновения получила 53-летняя пассажирка Fiat.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст.286 УК Украины. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

 

Видео: 

Авария, Харьков, пр-т Любови Малой

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