Один человек погиб, двое в больнице: авария на проспекте Любови Малой (ВИДЕО)

Сегодня в 10:54 на проспекте Любови Малой, 32 столкнулись автомобили Fiat и Таврия: один человек погиб, двое доставлены в больницу.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, от полученных травм на месте скончалась 61-летняя пассажирка Таврии, 26-летняя женщина, управлявшая этим автомобилем, госпитализирована. Также травмы в результате столкновения получила 53-летняя пассажирка Fiat.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст.286 УК Украины. Обстоятельства ДТП устанавливаются.