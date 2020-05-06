Один из полицейских чинов подозревается в организации банды "черных лесорубов"

06 мая 2020 г. 17:27
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В организации незаконной вырубки леса подозревают начальника одного из отделений полиции Харьковской области. Как сообщили в пресс-службе ГБР, правоохранитель создал группу численностью более 30 человек, которая занималась добычей древесины на территории Октябрьского лесхоза. В ее состав входили замначальника отделения полиции, оперуполномоченный, старший инспектор ювенальной превенции, а также гражданские лица. 

Вырубка ценных пород деревьев происходила по согласованию со стражами порядка, которые за деньги обеспечивали свободную транспортировку леса к местам переработки.  Кроме этого, начальника отделения полиции подозревают в вымогательстве взятки в размере 100 тысяч гривен. За эту сумму он обещал участнику незаконной вырубки леса закрыть глаза на нарушения и оставить преступление без внимания полиции. В тот же день правоохранители получили $1700 и разделили сумму между собой. 

По предварительным подсчетам, государству был нанесен ущерб в размере 850 тысяч гривен. Окончательная сумма убытков будет установлена после проведения экспертиз. Правоохранителям вручили подозрения по статье 365 (“превышение власти”), и 246 (“незаконная порубка леса”) и 368 (“получение взятки”) УК Украины.

 

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