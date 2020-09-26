Один из выживших в авиакатастрофе скончался в больнице

Один из двух курсантов, выживших при крушении самолета в Чугуеве, скончался в ожоговом отделении Харьковской больницы скорой и неотложной помощи. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ХОГА со ссылкой на данные медиков.

У парня было 90% ожогов тела, состояние оценивалось как крайне тяжелое, была проведена операция, но спасти его не удалось.

Так, количество жертв авиакатастрофы возросло до 26. Еще один пострадавший сейчас находится в военном госпитале, его состояние оценивают как удовлетворительное и стабильное, угрозы жизни нет.