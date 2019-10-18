 

Один человек погиб, 8-месячный ребенок в больнице: грузовик врезался в припаркованный ВАЗ

18 октября 2019 г. 11:43
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Накануне в 15:22 на трассе Харьков-Красноград-Перещепино в районе поселка Новое Мажарово грузовой автомобиль MAN врезался в ВАЗ. Водитель легкового авто погиб, четверо пострадавших, в том числе 8-месячный ребенок, были госпитализированы.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, водитель грузовика, двигавшегося в направлении Краснограда,  допустил столкновение с припаркованным на обочине легковым автомобилем.

От полученных травм 29-летний водитель ВАЗ скончался на месте. Его 22-летняя супруга и 8-месячный сын доставлены в больницу Новомосковска Днепропетровской области. 51-летнего пассажира ВАЗ и 35-летнего водитель MAN доставили в Краснограбскую больницу для обследования.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются.

 

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