Один погибший, двое пострадавших: ДТП с участием велосипедиста в Волчанске

Накануне в 21:45 в Волчанске на трассе Харьков-Чугуновка ВАЗ 2108 сбил велосипедиста, который от полученных травм скончался.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, установлено, что 22-летний водитель ВАЗ не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил наезд на велосипедиста, после чего автомобиль перевернулся.

63-летний мужчина, управлявший велосипедом, скончался на месте. Водитель авто и его 24-летний пассажир получили незначительные телесные повреждения.

Информация о ДТП внесена в ЕРДР по ч.2 ст.286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются.