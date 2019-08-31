 

Один погибший, двое пострадавших: ДТП с участием велосипедиста в Волчанске

31 августа 2019 г. 17:05
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Накануне в 21:45 в Волчанске на трассе Харьков-Чугуновка ВАЗ 2108 сбил велосипедиста, который от полученных травм скончался. 

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, установлено, что 22-летний водитель ВАЗ не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил наезд на велосипедиста, после чего автомобиль перевернулся. 

63-летний мужчина, управлявший велосипедом, скончался на месте. Водитель авто и его 24-летний пассажир получили незначительные телесные повреждения. 

Информация о ДТП внесена в ЕРДР по ч.2 ст.286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются. 

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