Один погибший, двое пострадавших – ночное ДТП на проспекте Льва Ландау

21 апреля 2019 г. 9:14
308 просмотров

Авария произошла накануне в 22-10 – на мосту на проспекте Льва Ландау столкнулись автомобили Daewoo Lanos, Daewoo Espero и Chevrolet Aveo: один человек погиб, двое получили травмы.

По словам очевидцев, Lanos выехал на полосу встречного движения, зацепил несколько машин (в том числе Daewoo Espero) и лоб в лоб столкнулся с Chevrolet.

По информации отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, от полученных травм 73-летний водитель Lanos погиб на месте. 44-летний водитель Chevrolet и его 45-летняя спутница были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Немышлянского ОП. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.