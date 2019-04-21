Один погибший, двое пострадавших – ночное ДТП на проспекте Льва Ландау

Авария произошла накануне в 22-10 – на мосту на проспекте Льва Ландау столкнулись автомобили Daewoo Lanos, Daewoo Espero и Chevrolet Aveo: один человек погиб, двое получили травмы.

По словам очевидцев, Lanos выехал на полосу встречного движения, зацепил несколько машин (в том числе Daewoo Espero) и лоб в лоб столкнулся с Chevrolet.

По информации отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, от полученных травм 73-летний водитель Lanos погиб на месте. 44-летний водитель Chevrolet и его 45-летняя спутница были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Немышлянского ОП. Обстоятельства ДТП устанавливаются.