 

Один погибший, один пострадавший: ночное ДТП на Симферопольской трассе

08 сентября 2019 г. 10:24
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Накануне в 22:55 на трассе Харьков-Ялта-Симферополь в районе селе Кринички столкнулись ВАЗ 2107 и Hyundai Getz − водитель ВАЗ погиб. 

По информации отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, автомобилем ВАЗ управлял 20-летний житель Нововодолажского района − от полученных травм мужчина скончался на месте ДТП. 25-летний водитель Hyundai (житель Харьковского района) с многочисленными травмами в тяжелом состоянии доставлен в больницу. 

Решается вопрос о внесении информации о ДТП в ЕРДР по ст. 286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются. 

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