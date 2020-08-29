Один погибший, трое пострадавших: подробности ночного ДТП на окружной дороге

Накануне в 22:00 на окружной дороге в районе поворота к поселку Родичи столкнулись ВАЗ 21099 и Москвич: один человек погиб, трое доставлены в больницу.

По данным полиции, установлено, что 36-летняя женщина-водитель автомобиля АЗЛК 2141 во времч движения на буксире не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с ВАЗ.

От полученных травм водитель Москвича скончалась на месте, сообщает отдел коммуникаций ГУНП Харьковской области.

27-летний водитель ВАЗ и двое его пассажиров, 23-летняя женщина и двухлетний мальчик, доставлены в больницу.

Информация внесена в ЕРДР по ч.2 ст.286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются.