Один погибший, трое пострадавших − в Зачепиловском районе в ДТП попал пассажирский автобус

20 июня 2019 г. 14:52
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Сегодня ночью около 3-00 в Зачепиловском районе на трассе Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта недалеко от села Бердянка столкнулись грузовой автомобиль Scania и пассажирский автобус Neoplan − один человек погиб, трое получили травмы.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, автобус, двигавшийся в направлении Днепропетровской области, остановился у правой обочины. Выезжая на трассу, водитель допустил столкновение с грузовиком, ехавшим сзади. В результате автобус пробил отбойник и вылетел в кювет. 34-летний водитель, житель Чугуевского района, от полученных травм скончался на месте. 

Трое пассажиров автобуса, в том числе и несовершеннолетний ребенок, были госпитализированы с ушибами.

В обстоятельствах столкновения разбиралась следственно-оперативная группа.

 

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