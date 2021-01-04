Один снес островок безопасности, второй - спровоцировал тройное ДТП. Как в праздничные выходные водители гоняли по городу в алкогольном опьянении

Это кадры разбитого «Renault Logan». Авария произошла на перекрестке кольцевой дороги с трассой на Липцы, именно там 3 января около семи часов вечера не разминулась грузовик с легковушкой. Сильным ударом последнюю смяло настолько - что водителя «Renault» раздавило грудой металла. Его мертвое тело с помощью специнструментов извлекали из автомобиля спасатели.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьк.обл.

Коли звернули увагу, що цей автомобіль має газове обладнання було прийняте рішення по відключенню, для того, щоб уникнути яких ось пожеж в тому числі і вибуху. Ну, а також було відключено електрообладнання. Мається на увазі - це акумулятор. Деблокували його, ну, і передали його фахівцям, як Національної поліції, а так і іншим співробітникам.

Всего за выходные и праздничные дни на спецлинию 102 поступило более 1500 вызовов, из них 43 - были аварии, 9 из которых с травмированными, рассказывает Дмитрий Гайдук. И добавляет, за четыре дня патрульные обнаружили значительное количество водителей, севших за руль в состоянии опьянения. Таких почти 6 десятков. Некоторые из них успели разбить лишь свою машину, как водитель этой «DACIA LOGAN», который снес островок безопасности на улице Героев труда, 14. А вот нетрезвый водитель «Vokswagen» второго января спровоцировал тройное ДТП.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьк. обл.

Пройшов огляд за допомогою приладу драгералкотест - проба виявилася позитивною та склала 1.89 проміле алкоголю. На водія було складено за ст. 124 адміністративного кодексу України про адмінправопорушення, а саме порушення правил дорожнього руху, що призвели до механічних пошкоджень транспортного засобу. А також за частиною першою ст. 130 Кодексу України про адмінправопорушення, а саме керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

Всего же за 4 дня патрульные составили 759 админпостановлений за нарушение правил дорожного движения.