Один упал с дерева, другой нырнул в колодец: медики просят родителей смотреть за детьми во время летних каникул

За минувшие сутки, врачи оказали экстренную медицинскую помощь двум маленьким пациентам после того, как они упали с высоты. Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Находясь на улице, без присмотра взрослых, один мальчик в возрасте 1 год 10 месяцев, упал в колодец. Второй, 10 лет, - упал с дерева, высотой почти 10 метров. Благодаря слаженным действиям бригад ЭМП Купянского и Харьковского сельского отделений экстренной медицинской помощи, жизни мальчишек ничего не угрожает. С тяжелыми травмами их госпитализированы в лечебное учреждение Харькова.

Медики просят родителей не оставлять детей без присмотра, особенно сейчас, когда на лето.