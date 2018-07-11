Одно столкновение унесло сразу две жизни. Жуткая авария на улице Мира

Трагедия произошла накануне на улице Мира. Здесь автомобиль «Nissan Qashqai» столкнулся с двумя мотоциклами «Сузуки». Очевидцы говорят было очень жутко, а детали от мотоциклов разлетелись на несколько метров от места происшествия. Среди свидетелей был и друг одного из мотоциклистов

Евгений Лаврик, друг одного из мотоциклистов

Автомобиль «Кашкай» бордового цвета решил перед ними повернуть во дворы. Он по диагонали решил повернуть, срезать. И, получается, бьет Евгения в бок. Тот перелетает и бьется об 6-ку. За ним ехал его друг и ,получается, перелетает, перепрыгивает мотоцикл и улетает прямо в столб.

От полученных при ударе травм, оба байкера умерли прямо на месте, еще до приезда скорой. Свидетели предполагают, виноват водитель «Ниссана».

Слава

Ну, учитывая их опыт, тут просто некоторые кричат, что они ехали 170. Если бы они ехали 170 – то собирали бы их запчасти вот там (показывает) возле школы. Явно не 40 км, но это ситуацию не меняет, что человек не пропустил и не убедился в безопасности маневра – это привело к 2-м смертям

Во время ДТП в иномарке находились жена и ребенок водителя, они не пострадали. Самого же мужчину доставили в больницу с травмой глаза, ему оказали первую помощь и на данный момент он находится в СИЗО. Мужчине объявлено о подозрении в совершении ДТП.

Ольга Грабарь, старший инспектор отдела коммуникации полиции Харьковской области