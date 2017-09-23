Одного из "министров" "ДНР" взорвали в Донецке, - СМИ

Так называемый "министр доходов и сборов" террористической организации "ДНР" Александр Тимофеев по прозвищу Ташкент в субботу утром был взорван в Донецке.

Он в критическом состоянии был доставлен в больницу, пишет "РИА Новости" со ссылкой на донецкие источники.

Тимофеев, известный под позывным «Саша Ташкент», в 2014 году возглавлял незаконное вооруженное формрование "Оплот", воевавшее в том числе в Донецком аэропорту. Потом стал у боевиков "министром доходов и сборов", а в 2016 году стал заместителем "главы правительства ДНР", курируя работы экономического блока.

Прокуратура Донецкой области заочно обвиняет его в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 Уголовного кодекса (участие в террористической группе или террористической организации). Ему грозит до 15 лет тюрьмы.