Одному из нападавших на подростка после ХарковПрайда полицейские вручили подозрение

Это кадры, на которых подростка жестоко бьют ногами агрессивно настроенные молодые люди после Марша равенства, который состоялся месяц назад. По словам пострадавшего никакого отношения к Прайду он не имеет, а в тот день просто гулял вместе с подругой в парке Шевченко, и футболка последней с изображением радуги привлекла внимание толпы из-за чего те начали оскорблять девочку. После того как парень заступился за подругу, молодые люди начали его избивать, в результате чего врачи диагностировали у ребенка многочисленные ссадины. Парень с мамой написал заявление в Шевченковский райотдел и в течение месяца с момента события, подросток систематически наведывается к полицейским. Однако с тех пор из более десятка нападавших подозрение вручили только одному.

Пострадавший подросток

Человек было 10-12 примерно, вот. Ну, были в масках многие, а как опознать человека в маске - никак. Поэтому проблемы в этим. Но там были и без масок поэтому те, кто без масок активно ищут. Дело не тяжело идёт, просто напрягают угрозы, но ничего серьезного пока не было.

Подозрение за хулиганство вручили студенту одного из харьковских ВУЗов. По словам организатора ХарковПрайда они не ожидали проявления такой агрессии и ненависти к представителям ЛГБТ-сообществ, подводя итоги проведения первого Марша равенства в городе от подобных нападений пострадали четыре человека, двое из которых не имеют никакого отношения к ХарковПрайду. За рассмотрением дела избитого подростка оргкомитет наблюдает.

Вера Черныгина, организатор ХарковПрайда

Дуже добре що хоч один, але за одним потягнуться й інші тому, що це було скоєно групою осіб і дуже легко відстежувати саме пересування цих груп. Тому що вони там засвічувалися там біля різних точок саме ХарківПрайд Маршу і якщо вивчати детально відео а наші колеги вивчають детально відео. І ми будемо сприяти розслідуванням, якщо слідство до нас звернеться.

Если вину 20-летнего парня, которому сейчас вручили подозрение, докажут в суде ему грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы до четырех лет.