Одну жертву пытались сжечь, тело второго сбросили в воду. Двое жителей Харьковщины признались в жестоких убийствах

Обгоревшее тело женщины в бетонной трубе харьковские правоохранители обнаружили в начале марта. Страшную находку увидела местная жительница, и сразу вызвала на место полицию. Чтобы оперативно установить причастных к убийству, правоохранители работали в круглосуточном режиме, даже был создан специальный штаб.

Задержали двух мужчин. По данным следствия, подозреваемые хорошо знали жертву, и преднамеренно позвали ее прогуляться у реки. Вместе с ней распивали алкоголь, потом ударили, перерезали горло и подожгли, спрятав тело в трубе. Как потом рассказали в полиции, все - из-за мобильного телефона, который мужчины хотели забрать у своей знакомой. Однако уже после, подчеркивают следователи, оказалось, что это убийство для фигурантов дела - не первое. Еще одной их жертвой был мужчина.

Игорь Лукьянов, начальник следственного отдела Новобаварского ОП в Хар. обл.:

Підозрювані у вчиненні вбивства вказанної жінки, в листопаді 2013-го року познайомилися із потерпілим на залізничній станції неподалік від річки Уди. Та під час спільного вжиття спиртних напоїв між ними виникла сварка, в ході якого останні почали наносити удари руками і ногами, а також камінням по голові та тулубу потерпілого.

Мужчину, говорят следователи, подозреваемые забили до смерти буквально в 50 метрах от места расправы с женщиной. Тело сбросили в воду. Свою вину, отметили правоохранители, задержанные признали и все подробности о преступлениях рассказали во время проведения следственного эксперимента.

Игорь Лукьянов, начальник следственного отдела Новобаварского ОП в Хар. обл.:

На підставі зібраних на час досудового слідства доказів, вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею 115 Кримінального кодексу України, тобто вбивство з особливою жорстокістю, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Сейчас двое жителей Харьковщины находятся в следственном изоляторе. Им грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.