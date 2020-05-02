Ограбление на 1 мая: напали на журналиста

02 мая 2020 г. 19:59
Источник: РБК-Украина
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В Харькове избили журналиста Никиту Кныша, который обратился в полицию из-за нарушения карантина. Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

По его словам, Кныш решил снять на видео нарушения условий карантина - ночная жизнь на парковке возле станции метро "Научная". Как отмечают в НСЖУ, на видео видно, что пострадавший представляется журналистом и задает молодежи вопрос о нарушении ими карантина, после чего он вызвал на место происшествия полицию, чтобы та отреагировала на нарушения. Однако патрульные, которые приехали, не проводили никаких профилактических действий, и журналисту, который их вызвал, заявили об отсутствии оснований для воздействия на граждан на парковке.

Сразу после того, как полиция уехала, на журналиста напали и избили. У него отобрали телефон и рюкзак с ноутбуком и личными вещами. Впоследствии телефон выбросили. Кныш заявил, что снова обратился в полицию.

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