Охранники торгового центра, которые избили покупателя, получили срок

Фрунзенский районный суд. Харькова признал виновным двух экс-сотрудников СССМ "Грифон", которые осуществляли охрану одного из торговых центров, в превышении служебных полномочий, которые нанесли существенный вред охраняемым законом правам и сопровождались насилием и применением специальных средств (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Как рассказал руководитель местной прокуратуры №3 Руслан Скуратович, экс-правоохранителей приговорели к 3 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года, каждый.

Прокуратура доказала в суде, что в декабре 2008 года сержант и прапорщик милиции осуществляли охрану общественного порядка в торговом центре на Московском проспекте в г. Харькове. Около 6 часов вечера их вызвали работники службы охраны, которые заподозрили одного из посетителей супермаркета в краже презервативов.

Сотрудники предложили мужчине пройти в раздевалку персонала, чтобы осмотреть его. Последний отказался и пытался уйти. Милиционеры перегородили мужчине путь, взяли за руки и силой потащили в раздевалку. Там надели на него наручники и, требуя признаться в краже, избили его.

По результатам судебно-медицинской экспертизы потерпевший получил телесные повреждения легкой и средней степени тяжести. В частности: травму грудной клетки, разрыв внутренних органов, сопровождавшийся кровотечением и ссадины головы.

Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.