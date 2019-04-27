Около Алчевска на шахте прогремел взрыв: много погибших

27 апреля 2019 г. 11:37
Источник: УНН

На шахте "Схидкарбон", неподалеку от неподконтрольного Украины города Алчевска, где вчера произошел ряд взрывов, из-под завалов извлечены тела уже шести горняков.

Об этом сообщил представитель Омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

"Известно, что там (на шахте - ред.) Вчера прогремел мощный взрыв, затем было еще два коротких. В общем, под землей в момент взрыва оставалось 17 шахтеров. Тела шестерых уже нашли. Сейчас в шахте остаются 11 горняков. Их судьба неизвестна" , - отметил Лисянский.

Он добавил, что взрыв из-за скопления метана был очень мощным, что привело к выбросу породы.

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