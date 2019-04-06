Около Циркунов квадроцикл столкнулся с трактором - есть пострадавшие

06 апреля 2019 г. 14:48
1 просмотр

ДТП произошло 5 апреля в 16:10 на автодороге «Харьков - Липцы» вблизи села Циркуны.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области. 

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что 57-летний водитель квадроцикла не справился с управлением и допустил столкновение с трактором «Т-15».

В результате аварии пострадали водитель и 35-летний пассажир квадроцикла. С травмами различной степени тяжести они были доставлены в больницу скорой и неотложной помощи.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.