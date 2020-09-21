Срочно нужна помощь в поиске пропавшей бабушки в селе Терновая

Одета была в зеленую кофту, серые штаны, красная косынка. И возможно у нее был с собой кулечек.

Уже четыре дня волонтеры, полиция и спасатели ищут 81-летнюю Евгению Китоян. Пока ее дочь пошла на рынок, пенсионерка быстро собралась и поехала на дачу в село Терновая и заблудилась в лесу. Бабушка имеет проблемы со здоровьем - после трепанации черепа родные ее одну никуда не отпускали, говорит внучка пропавшей Алеся. Знакомые видели ее в автобусе, и чуть позже Алесе удалось дозвониться к бабушке - та сказала что вышла из леса и видит кукурузное поле.

Алеся Гапонова, внучка пропавшей

Связь оборвалась с ней где-то около 17:30 с ней, последние ее слова были о том, что " Я уже устала, идти больше не могу и ложусь отдохнуть!" После этого связь оборвалась. Самое еще страшное, что она в лесу еще потеряла один тапок. Да, была легко одета, ночи уже очень холодные - и мы очень переживаем.

Сейчас территорию круглосуточно прочесывает полсотни людей и нужна еще человеческая помощь, говорит координатор поискового отряда "Милена" Сергей Осман, ведь важна каждая минута.

Сергей Осман, координатор поискового отряда "Милена"

Сложность в том, что там большой лес необходимо охватить большую территорию - нам не хватает людей-добровольцев, которые могли бы участвовать в прочосе на местности - цепью. Это должны быть люди которые готовы приехать, которые готовы ходить по лесу, по полям и искать бабушку. Также нам необходимы люди с квадрокоптерами, чтобы возможно было с воздуха также вести поиск.

Поэтому волонтеры призывают неравнодушных присоединиться к поискам бабушки, сделать это можно написав в чате Милены или позвонив им. Всех кто видел Евгению Китоян просят сообщить в полицию или же волонтерам.