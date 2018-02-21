Они слишком любили Лексусы - полиция поймала двух угонщиков элитных авто

Охота на Лексусы в Харькове и области шла несколько месяцев. За это время, по данным полиции, злоумышленникам удалось похитить пять автомобилей. Задержали молодчиков после угона очередного Лексуса на улице Каразина. Сотрудникам полиции удалось установить гаражно-строительный кооператив, на территории которого подозреваемые длительное время арендовали помещение, где и прятали ранее похищенные машины.

Олег Бех, начальник ГУНП Харьковськой области

Вказані особи мали спеціальне обладнання, за допомогою якого проникали в транспорт громадян. Здійснювали угон після чого вимагали гроші за поверненя автомобілю. На даний час фігуранти обгрунтовано підозрюються у скоєнні пьяти злочинів. Сума збитків 150 тисяч доларів США. Всі автомобілі вилучені та повернуті громадянам.

Одному из задержанных 21 год, он гражданин России. Его товарищу 27 лет, украинец. Автоугонщики были хорошо технически оснащены, имели устройства для принудительного вскрывания замков, «кодграберы» разного типа сигнализаций и выносные блоки диагностирования электронной системы. Уголовное производство открыто по статье "незаконное завладение транспортным средством». Злоумышленникам сообщено о подозрении по двум эпизодам, причастность к другим аналогичным преступлениям, по данным прокуратуры, еще устанавливается. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. Как сообщили в прокуратуре Харьковской области, один из подозреваемых - бывший сотрудник правоохранительных органов, работал в подразделении ППС.