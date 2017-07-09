ООН поддерживает все усилия по урегулированию конфликта на Донбассе

09 июля 2017 г. 17:38
Источник: Интерфакс - Украина
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ООН готовы поддерживать усилия переговорной группы "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия, Украина), а также работу Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (Antonio Guterres).

"Очень важно обеспечить полное уважение режиму прекращения огня, в частности по тем договоренностям, которые существуют. ООН отслеживает и мы готовы поддержать все усилия и Нормандской четверки и Трехсторонней контактной группы, ОБСЕ и делать все необходимое для того чтобы способствовать разрешению кризиса, который продолжается долгое время", - сказал А.Гутерриш после встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве в воскресенье.

Он также отметил, что для ООН вопрос урегулирования конфликта на Донбассе стоит в повестке дня. "Мы не забываем об этом. Мы хотим улучшать и усовершенствовать нашу поддержку, как в гуманитарной работе: поддерживать украинское правительство в этом направлении и обеспечить те действия, которые помогут преодолеть те вызовы, с которыми сталкиваются люди, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах", - добавил генсек.

 

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