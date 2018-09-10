«Опасная Аня» с активистами устроила погром в аптеке Немышлянского района.

Полиция, а что вы стоите? А теперь ваши действия задерживать людей, опрашивать. В чём проблема, чё мы стоим? Барыги, барыги.

С полицией, битами и пиротехническими средствами. На выходных около тридцати человек ворвались в здание аптеки на Салтовском шоссе, заблокировали ее работу и подожгли ящик с препаратом «Кодепсин».

Алексей Сасько, зам. директора ТМ "ДоброДій АВД"

Здійснили, якщо казати юридично, кваліфікацію давати їх діям, то розбійний напад на цю аптеку. В результаті дій яких було пошкоджено майно, були викраденні грошові кошти, як підприемства так і особисті провізора, були завдані збитки через псування стелажів, там, майна аптеки і так далі.

Давай ещё пару петард. Только ж ты смотри. Давай ещё. Может, загорится. – Ну, загорится и за*бись, всю аптеку тебе спалим, долб**об. - Сама слышишь, ты вообще научись разговаривать.

Активисты говорят, что таким образом борются с так называемыми аптечными наркоманами. После того как к ним стали поступать жалобы от местных жителей о том, что препараты, в которых содержатся опиаты, отпускаемые в данной аптеке в больших количествах и к тому же без рецепта. По словам Павла Онищенко - они это проверили, заслав в аптеку людей, которым удалось приобрести шесть пластинок препарата «Кодепсин» ..

Павел Онищенко, голова ОО "POTON"

Приехал мужчина, представитель аптеки, он мне сказал лично "Парень, тебе закроют рот, у нас, очень серьёзная крыша". Люди начали требовать вместе с нами, чтобы они выдали наркотики эти неучтённые, у них нет ни одной накладной на них - это всё под чёрным флагом происходит. Под видом аптеки, на самом деле оборот аптечный там небольшой там большой оборот вот этих вот этих вот препаратов, которые выдаются по рецепту.

Хотя Алексей Сасько, уверяет, что эти препараты могут отпускаться без рецепта. Но в небольшом количестве. Тогда же зашло в аптеку три человека, говорит мужчина.

Алексей Сасько, зам. директора ТМ "ДоброДій АВД"

Сумарно вийшло, що вони купили там здається шість цих блістерів, цих упаковок, тобто за нормами, які передбаченні стосовно цього препарату два блістера може купити, зайти і купити будь-яка людина.

Впрочем, убежден Сасько, скорее всего это попытка борьбы с конкурентами. А еще больше говорит мужчина, он возмущен некоторыми представителями активистов, устроивших данную акцию.

Алексей Сасько, зам. директора ТМ "ДоброДій АВД"

Як можно вірити словам цих активістів, коли серед них же ж була така відома блогерша Аня Опасная, прославлена на весь Харків своїми зйомками в порно фільмах низького гатунку, у постійних конфліктах з патрульною поліцією, яку суд позбавив управління транспортними засобами.

У цієї блогерши, Опасної Ані в руках була так скажем битка, якою вона намагалася завдати удар і мені.

Сама же «блогерша», говорит, что биту с собой брала только ради собственной безопасности.

Анна Кривуц, блогер

Потом я увидела, что там начинается кипишь, полиция вообще ничего не хочет делать, она просто становиться на их сторону, защищает их, а должна была вообще это изъять. Они не захотели этого делать, говорят, мы ничего не продавали, им показывают видео, вы продали без рецепта шесть упаковок, зачем, этого не было. Мы предложили сначала отдать нормальным путём. Отдавайте нам таблетки? Мы их спалим и уйдём. Нет, таблеток ,нету.

Местные жители жалуются, действительно в этом районе постоянно видят подозрительные группы людей, после них остается куча использованных шприцев и пустых пластинок от наркотических препаратов.

Татьяна, местная жительница

Кошек кормлю, и там бластеров этих лежит и каждый день новые и новые и новые, они же откуда-то берутся. Там аптека, там, вот ту спалили аптеку, потому-что там точно продавалось что-то. Заходят, я вижу, подозрительные которые, ну, не лекарства покупают, по внешнему виду.

В полиции не комментируют инцидент, пока идет подсчет нанесенного ущерба аптеке. Впрочем, сообщают, что информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по статье хулиганство.