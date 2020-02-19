Опасная рыбалка: из проруби в Будах достали двух мужчин

19 февраля 2020 г. 15:08
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Сегодня, 19 февраля в 12:12 в Службу спасения поступило сообщение о том, что на местном пруду в селе Буды Харьковского района под лед провалились двое рыбаков.
 
Как сообщили, в ГУ ГСЧС в Харьковской области, по прибытию спасателей стало известно, что на расстоянии 15 метров от берега на льду стоял мужчина примерно 50-ти лет, который провалился и по грудь был в воде. Другому рыбаку помогли вылезти из проруби местные жители, после чего тот смог самостоятельно добраться до берега.
 
Чтобы спасти мужчину, который находился в ледяной воде, спасатели использовали спасательные веревки. После доставке пострадавшего к берегу, на месте ему была оказана медицинская помощь.

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