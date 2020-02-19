Опасная рыбалка: из проруби в Будах достали двух мужчин

Сегодня, 19 февраля в 12:12 в Службу спасения поступило сообщение о том, что на местном пруду в селе Буды Харьковского района под лед провалились двое рыбаков.

Как сообщили, в ГУ ГСЧС в Харьковской области, по прибытию спасателей стало известно, что на расстоянии 15 метров от берега на льду стоял мужчина примерно 50-ти лет, который провалился и по грудь был в воде. Другому рыбаку помогли вылезти из проруби местные жители, после чего тот смог самостоятельно добраться до берега.