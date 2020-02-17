Опасная рыбалка: под Харьковом мужчина погиб на озере

Зимняя рыбалка закончилась трагически. В поселке Малая Рогань местные жители, прогуливаясь возле озера увидели мужчину, который провалился под лед, метрах в 200 от берега. Они сразу же позвонили спасателям, чтобы те помогли рыбаку. 69-летний мужчина по словам помощника начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Игоря Лупандина на момент их приезда даже смог самостоятельно выползти на лед, но когда с помощью резиновой лодки спасатели добрались до него он уже не дышал.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьк. обл.

Забрали тіло та його відтягнули до берега, а потім вже були викликані правоохоронні органи а також і медики. З початку року вже таких трагічних випадків сталося чотири де загинули рибалки - це у нас і у Великобурлуцькому районі, Краснокутському районі ще у нас в Харківському районі сталися такі трагічні випадки.

Олег каждый день бегает мимо реки Харьков и говорит таких отчаянных, которые не боятся оказаться в ледяной воде видит постоянно. Здесь же на льду видны их следы и еще едва замерзшие проруби.

Олег

Это болезнь у них их не исправить, уже тут льда нет, а они уже с последней надеждой возле спасательной станции сидят. С последней как бы, что будут тонуть и всё равно и в надежде что их спасут.

Елизавета

Наверное, это хобби просто у них такое. Опасное, да, но некоторые ж любят зимнюю рыбалку и не очень думают о том, какой толщины лед.

Спасатели призывают заботиться о своей безопасности, проводить беседы с детьми и помнить, что сейчас максимальная толщина льда по городу 3 сантиметра, а чтобы не провалиться под лед толщина должна быть минимум 5-7 сантиметров для одного человека.