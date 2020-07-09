Опасная вода: на Харьковщине утонуло уже 14 человек, из них - 4 детей

Трагедия в Балаклейском районе произошла накануне. Семья отдыхала у реки в селе Меловая. К спасателям родители обратились, когда поняли что ребенок пропал. Чрезвычайники, в том числе водолазы, почти полтора часа искали 9-летнего мальчика. Затем его тело нашли на глубине 7 метров.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской обл.:

Метрів до 20 - там невелика глибина, але вже потім йде одразу обрив, і глибина починається 7,8 і 10 метрів. На це звертається увага. Це, ймовірно, ми можемо сказати, що коли він зайшов туди, йшов-йшов і далі - обрив, і він одразу пішов під воду.

Едва не утонул мужчина в Алексеевском лугопарке в Харькове. Его спасли случайные прохожие и медики. Поздно вечером бедняга выпил лишнего и пошел плавать. Когда начал тонуть, его вытащили из воды полуживого другие отдыхающие. Сразу вызвали скорую. Врачи говорят - вода попала в легкие и желудок, самостоятельно дышать человек уже не мог, поэтому его пришлось реанимировать.

Виктор Забашта, дир. Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф:

Заплутався у водорослях. Почав тонути. Його випадкові перехожі витягли з води і викликали бригаду екстренної допомоги. Допомога була спрямована на відновлення життєвих функцій. Чоловіка із діагнозом - стан після аспіраційного утоплення, доправили до лікарні швидкої допомоги.

В будни отдыхающих в Алексеевском лугопарке немного, рассказывают спасатели, а вот на выходных - работы хватает. Довольно часто приходится спасать людей в хмельном состоянии, рассказывает Богдан Стефанюк. Поэтому постоянно проводят разъяснительную работу, чтобы люди помнили об основных правилах поведения на воде. Особенно в жаркие дни, когда от высокой температуры людям становится плохо и на берегу, и в воде.

Богдан Стефанюк, спасатель:

Стараемся предупреждать людей, особенно в сильном алкогольном опьянении: чтобы не заходили в воду, а если заходят - не больше пояса. Особенно предупреждаем с детьми мам, пап, чтобы детей ни в коем случае не оставляли без присмотра, чтобы не заплывали за буйки.

Сергей, отдыхающий:

Я всегда с ними рядом, даже нет такого, чтобы я где-то от них отошел. И вот старший сын приглядывает. Спасательный жилет детский, круг, плюс присмотр родителей.

С начала года на водоемах области погибло уже 14 человек, среди них - 4 детей.