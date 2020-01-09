Опасно маневрировал и пытался сбежать: в Волчанске задержали агрессивного нарушителя, ехавшего от границы с РФ

В Волчанском районе Харьковской области 8 января задержали агрессивного водителя-нарушителя.

Как сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ, патруль пограничного отряда обнаружил автомобиль «Митсубиси» без номерных знаков, ехавший от российской границы.

Требование остановиться водитель внедорожника проигнорировал. Опасным маневром он создал угрозу жизни и здоровью пограничников и начал убегать.

Правоохранители начали преследование и поиск беглеца. В то же время на участке границы, откуда ехал «Митсубиси», обнаружили следы подъезда автомобиля и незаконного перехода границы человеком.

Беглый внедорожник остановился возле частного дома в Волчанске. При попытке пограничников объяснить правовые основания совершения водителем, которым оказался гражданин Украины 1993 года рождения, правонарушения, он начал им угрожать, нецензурно ругаться и вел себя неадекватно.

В отношении него оформили админпротоколы за злостное неповиновение пограничникам и другие правонарушения пограничного законодательства и сообщили об этом в правоохранительные органы.

Сотрудники Национальной полиции внесли по данному факто сообщение в ЕРДР по ст. 345 УК «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа».