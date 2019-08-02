Опасный колодец: под Харьковом младенец отравился нитратами

На Харьковщине нитратами отравился младенец.
Как сообщили в Главном управлении Госпродпотребсужбы в Харьковской области, 30 июля поступила информация о госпитализации в реанимационное отделение Областной клинической детской больницы из Валковского района ребенка 2019 рождения с диагнозом «Отравление нитратами».
Специалисты службы установили, что ребенок находится на искусственном вскармливании, и его заболевание, вероятно, связано с использованием воды для приготовления детских молочных смесей с превышением содержания нитратов.
Выяснилось, что на территории домовладения, где проживает ребенок с родителями, оборудован индивидуальный шахтный колодец.
В мае 2018 местным подразделением Харьковского областного лабораторного центра проводились мониторинговые исследования воды из указанного колодца.
По результатам проведенных исследований было выявлено в отобранных пробах воды превышение содержания нитратов в 3,7 раза.
В настоящее время состояние ребенка удовлетворительное, средней тяжести, ему проводится дезинтоксикационная терапия.
С родителями ребенка проведена профилактическая беседа об опасности употребления воды сомнительного качества.