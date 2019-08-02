 

Опасный колодец: под Харьковом младенец отравился нитратами

02 августа 2019 г. 10:00
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На Харьковщине нитратами отравился младенец.

Как сообщили в Главном управлении Госпродпотребсужбы в Харьковской области, 30 июля  поступила информация о госпитализации в реанимационное отделение Областной клинической детской больницы из Валковского района ребенка 2019 рождения   с диагнозом «Отравление нитратами».

Специалисты службы установили, что ребенок находится на искусственном вскармливании, и его заболевание, вероятно, связано с использованием воды для приготовления детских молочных смесей с превышением содержания нитратов.

Выяснилось, что на территории домовладения, где проживает ребенок с родителями, оборудован индивидуальный шахтный колодец.

В мае 2018 местным подразделением Харьковского областного лабораторного центра проводились мониторинговые исследования воды из указанного колодца.

По результатам проведенных исследований было выявлено в отобранных пробах воды превышение содержания нитратов в 3,7 раза.

В настоящее время состояние ребенка удовлетворительное, средней тяжести, ему проводится дезинтоксикационная терапия.

С родителями ребенка проведена профилактическая беседа об опасности употребления воды сомнительного качества.

 

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