Оперуполномоченные харьковской полиции "погорели" на взятке

Следователи теруправления Государственного бюро расследований задержали двух оперуполномоченных криминальной полиции Слободского отделав о время получения взятки в размере 7000 долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, майор и старший лейтенант Слободского отдела полиции требовали взятку у харьковчанина, обещая уничтожить материалы негласных следственных действий, которые проводились в отношении его родственника. Это помогло бы мужчине избежать уголовной ответственности за сбыт и хранением наркотических средств.

Следователи задержали обоих правоохранителей после получения оговоренной суммы неправомерной выгоды в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжаются следственные действия и решается вопрос сообщения полицейским о подозрении в получении неправомерной выгоды, совершенном должностным лицом.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет военная прокуратура Харьковского гарнизона Объединенных сил.

Отметим, что если вина будет доказана, правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.