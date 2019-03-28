Оперуполномоченные харьковской полиции "погорели" на взятке

28 марта 2019 г. 18:59
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Следователи теруправления Государственного бюро расследований задержали двух оперуполномоченных криминальной полиции Слободского отделав о время получения взятки в размере 7000 долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

По предварительной информации, майор и старший лейтенант Слободского отдела полиции требовали взятку у харьковчанина, обещая уничтожить материалы негласных следственных действий, которые проводились в отношении его родственника. Это помогло бы мужчине избежать уголовной ответственности за сбыт и хранением наркотических средств. 

Следователи задержали обоих правоохранителей после получения оговоренной суммы неправомерной выгоды в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжаются следственные действия и решается вопрос сообщения полицейским о подозрении в получении неправомерной выгоды, совершенном должностным лицом.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет военная прокуратура Харьковского гарнизона Объединенных сил.

Отметим, что если вина будет доказана, правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

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