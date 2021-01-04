Оползень в Норвегии: найдено семь погибших

04 января 2021 г. 11:15
Источник: BBC News
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Норвежские спасатели обнаружили тела семи человек, умерших вследствие масштабного оползня в поселке неподалеку Осло, произошедшего на прошлой неделе. Четыре тела нашли в пятницу и субботу, еще три - в воскресенье. Еще несколько человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

Спасатели продолжают поисковую операцию, но признают, что шансы на то, что кому-то из них удалось выжить, очень низкие. Сейчас власти удалось идентифицировать личности пяти погибших, среди них - 40-летний мужчина и его двухлетняя дочь. Еще десять человек получили травмы различной степени тяжести.

Масштабный оползень произошел в поселке Еррум, что в 25 километрах от Осло, в минувшую среду, 30 декабря.

Спасатели рассказывали, что в тот день им начали поступать сообщения от жителей поселка, которые заявляли, что их дома "движутся". В конце концов около 30 домов оказались разрушенными, некоторые из них упали в гигантское пропасть. Около 900 человек успели эвакуироваться из поселка.

Власти предполагают, что причиной оползня, вероятно, стали обильные осадки, которые сделали почву структурно-неустойчивым. Это же мешало спасателям провести быструю спасательную операцию - пробираться по такому почвы и искать возможных жертв очень непросто.

 

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