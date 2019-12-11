Опознана еще одна жертва пожара в одесском колледже

Еще одну жертву пожара в колледже в Одессе опознали. Об этом сообщила на сессии горсовета заммэра Светлана Бедрега, передает Думская в среду, 11 декабря.

Родственники опознали 48-летнюю преподавательницу Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Наталью Третьякову. Она была заведующей отделением правового направления колледжа.

По другим жертвам пожара новой информации пока нет.

"Проводятся экспертизы ДНК, без этого родные отказываются хоронить своих погибших", - отметила Бедрега.

Напомним, что ранее в ГСЧС заявили об угрозе обрушения сгоревшего здания. Демонтаж одной из стен колледжа временно приостановлен. Проводятся работы по установлению подпорных балок в двух секторах здания.

Также были названы суммы компенсаций семьям погибших. Семьи погибших получат по 100 тысяч гривен, а пострадавшие - по 10-15 тысяч. Для этого из областного бюджета выделят больше 2 млн грн.