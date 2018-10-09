В Генштабе рассказали, какие боеприпасы хранятся на складах арсенала под Ичней

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба (Ичнянский р-н Черниговской обл.), где во вторник возник пожар, хранится в основном стрелковое оружие, там нет крупнокалиберных артиллерийских систем и ракетных комплексов, сообщает заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Родион Тимошенко.

По его словам, таких ракетных установок, как "Бук" и других крупных ракетных комплексов, на складах нет.

"Там в основном находится стрелковое оружие", - сказал Р.Тимошенко на брифинге в Минобороны во вторник.

Замначальника Генштаба добавил, что ориентировочно около 20% находящего на складах - элементы боеприпасов.

По словам Р.Тимошенко, по состоянию на 9:30 пожаром было охвачено пять хранилищ. К настоящему времени интенсивность взрывов снизилась, в зоне ЧП - сильная задымленность, усложняющая разведку с помощью квадрокоптеров. "Поэтому проводится разведка непосредственно на местности. Туда выдвинут пожарный танк с соответствующим экипажем, который непосредственно на местности увидит, что делать, каковы причины и дальнейшие действия для ликвидации пожара", - сказал он.

Кроме того, он отметил, что информация о хранящемся на складах количестве боеприпасов является непубличной, однако уточнил, что она в 1,5-2 раза отличается в меньшую сторону от озвученной ранее и опровергнутой информации о 88 тысячах тонн.

"Если вас интересует общий тоннаж, то эта информация закрыта, но приблизительно в полтора-два раза ошиблись корреспонденты, которые давали информацию", - заявил замначальника Генштаба ВСУ.

Ранее в Минобороны сообщили, что дополнительная потребность в финансировании министерства на 2018 год составляет 13,1 млрд грн, из них 152,5 млн грн по программе "Утилизация боеприпасов, жидкостных компонентов ракетного топлива, вооружения, военной техники и другого военного имущества, обеспечения живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз и складов ВСУ".