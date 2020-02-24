От сотни гривен до сотни долларов: за прошедший уикенд патрульным пять раз предлагали "закрыть глаза" на нарушение ПДД

24 февраля 2020 г. 19:39
Автор: Кристина Асыка
5 просмотров

Бросали деньги в служебные автомобили и пытались откупиться за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения опъянения. За прошедшие выходные харьковские водители 5 раз предлагали патрульным взятки. Только за одну смену в ночь на субботу деньги правоохранителям предлагали трижды.

Так, на улице Моисеивськой полицейские остановили Мазду за нарушение правил дорожного движения. Когда они начали проверять номера узлов и агрегатов авто обнаружили, что они не совпадают со свидетельством о регистрации и вызвали следственно-оперативную группу.

Дмитрий Гайдук, инспектор УПП в Харьк.области

Під час очікування слідчо-оперативної групи, пасажир автомобіля Мазда запропонував поліцейським неправомірну вигоду у сумі 5 тисяч гривень. Поліцейським було попереджено даного громадянина про несення кримінальної відповідальності за пропозицію. Хоча ці слова він проігнорував, і відкрив двері службового авто і закинув туди 10 купюр номіналом 500 гривень

Пытался откупиться от копов той ночи из-за нарушения ПДД и признаков алкогольного опьянения  и водитель Мерседеса. Он, говорит инспектор УПП в Харьковской области Дмитрий Гайдук, положил купюру в 100 долларов на служебное авто. Третий случай за ту же ночную смену произошел в Киевском районе города. Водитель Мерседеса положил 100 гривен к документам и пытался передать их полицейским.

Всего за эти выходные на спец-линию "102" поступила тысяча триста восемьдесят четыре вызова. Патрульные составили чуть более семисот постановлений за нарушение правил дорожного движения.

Дмитрий Гайдук, инспектор УПП в Харк.области

Поліцейські виїхали на 34 факти дорожньо-транспортної пригоди, 5 з яких з потерпілими. Було зафіксовано 28 випадків керування транспортними засобами в стані сп’яніння

Случаи предложений неправомерной выгоды были зафиксированы на нагрудных бодикамерах полицейски[. В дальнейшем все обстоятельства событий и ДТП будут выяснять следователи.

Видео: 

За прошедший уикенд патрульным пять раз предлагали "закрыть глаза" на нарушение ПДД - 24.02.20

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                          Книга Доктора Шпаченко                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.