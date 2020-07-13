"От удара вылетели двери". Тройное ДТП на проспекте Науки с маршруткой

Тройная авария с участием маршрутного такси произошла сегодня около 10 часов утра. Водитель ВАЗа Анатолий говорит, ехал за маршруткой по проспекту Науки на «зеленый» со скоростью около 40 километров в час. Как вдруг - удар.

Анатолий, водитель ВАЗа:

Ну, вот можете себе представить, что у ГАЗели рессора вылетела и двери вылетели. В этом районе, с той стороны вылетает, как “черт с табакерки” серый Опель. Бьет ГАЗель, ее разворачивает поперек дороги. Мне нету права выбора - или ехать на встречную полосу, там ехали машины, или я старался уйти от удара. Своим правым крылом. зацепил ГАЗель и остановился.

Андрей - сын водителя Опеля - рассказывает, вместе с ним и знакомым ехали по делам. На светофоре на улице Отакара Яроша в машине загорелся блок предохранителей. Чтобы не допустить дальнейшего возгорания, водитель заглушил авто, но после этого оно прокатилось еще несколько метров. Так и произошло столкновение с маршруткой.

Андрей, сын водителя Опеля

Неисправность была автомобильного средства и все. Она выехала за линию, которая на красном свете, а водитель автобуса летел с большой скоростью, судя по тому, как машина отлетела от перекрестка метров на 30 на 40. Вы можете понимать, какая скорость была у водителя маршрутки.

80 километров в час - примерно такая была скорость маршрутки, говорит пассажир Опеля.

Артем, пассажир Опеля:

Есть показания, кстати, нескольких пассажиров маршрутки о том, что данное маршрутное такси пока доехало сюда, нарушало неоднократно правила. Есть там заявление в полицию о том, что одна из пассажирок написала, что он двигался с очень быстрой скоростью, о чем ему говорили в дороге.

Водитель маршрутного такси, так же как и пассажиры, от комментариев отказались. По данным полиции, в результате ДТП пострадавших нет.

Пассажирка маршрутного такси:

Ничего личного, пожалуйста. Я никаких комментариев не даю. Пожалуйста.

По данным полиции, водитель Опеля нарушил правила проезда на красный знак светофора. На него составили админпротокол.

Авария со смертельным исходом произошла накануне около 10 часов вечера на улице Академика Павлова.

.... мотоциклиста сбили, смотри …

По информации полиции, во время движения от Салтовского шоссе до проспекта Московского водитель мотоцикла «Yamaha» допустил столкновение с автомобилем Дэу. Водитель остановился в левой полосе, чтобы осуществить поворот влево и пропускал встречные автомобили. В это время, водитель мотоцикла выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Skoda. Водителя мотоцикла в тяжелом состоянии доставили в больницу, пассажир "двухколесного" от полученных травм скончался в карете скорой помощи.

В минувший уикенд за нарушение правил дорожного движения патрульные полицейские составили почти тысячу материалов, рассказывает пресс-секретарь управления Дмитрий Гайдук.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьк.обл.:

За минулі вихідні патрульні поліцейські опрацювали 1 407 викликів на спец-лінію “102”. Виїхали на 43 ДТП, з яких 10 з потерпілими, склали 905 матеріалів за порушення ПДР, а також у 31 особи виявили ознаки стану алкогольного сп'яніння під час керування транспортними засобами.

В дальнейшем собранные материалы по ДТП будут переданы в суд.