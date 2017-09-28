Отца, подозреваемого в избиении 3-летнего сына, взяли под стражу

Прокуратура согласовала подозрения отцу и матери 3-летнего мальчика - злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком и нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (ст. 166, ч. 2 ст. 121 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как сообщил руководитель Харьковской местной прокуратуры №2 Александр Фильчаков, по ходатайству прокуроров 30-летнему отцу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

26-летней матери суд определил частичный домашний арест, поскольку женщина беременна.

Напомним, 27 сентября в больнице скорой неотложной медицинской помощи умер 3-летний мальчик. Он был доставлен в медучреждение в состоянии крайне тяжелого физического истощения с телесными повреждениями. В частности, перелом ребер, уже начали срастаться.

Скорую вызвала знакомая 26-летней матери. Накануне она пришла в гости и увидела, что малыш находится в очень тяжелом состоянии. Женщина уже из дома вызвала помощь.

В семье также воспитывается 6-летний мальчик. Сейчас его забрали из семьи и находится в больнице.

Также следует отметить, что по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей службы по делам детей, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины) начато уголовное производство.

Максимальная санкция статей, инкриминируемых родителям, предусматривает 10 лет лишения свободы. За служебную халатность предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

