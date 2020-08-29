Отказали тормоза: на Жилярди неуправляемый грузовик смял несколько автомобилей (видео)

Сегодня около 17:00 на улице Жилярди, 92 Камаз врезался в двигавшиеся впереди Toyota Highlander, Citroen ХМ и автобус I-VAN.

Авария произошла на глазах сотрудников патрульной полиции: момент столкновения был зафиксирован видеорегистратором, установленным в служебном автомобиле.

Сотрудники полиции начали оказывать помощь участникам авто, госпитализация никому не потребовалась.

По предварительной информации, у грузовика во время движения отказали тормоза, сообщает пресс-служба патрульной полиции.

На водителя грузовика патрульные составили протокол по ст.124 КУоАП.