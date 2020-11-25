“Оторвало голову”: водителю, который сбил пешехода возле Турбоатома, избрали меру пресечения

На скамье подсудимых - 25-летний уроженец Азейбаржана, который большую часть своей жизни прожил в Украине и имеет украинское гражданство. Он был за рулем мерседеса с еврономерами, который совершил наезд на шестидесятилетнего мужчину прямо на зебре. Мужчина погиб мгновенно, ударом ему оторвало голову.

Халидзаде Ислаил Эльчин Оглы, подозреваемый:

Все произошло быстро - я даже не смог ничего сделать. То есть, я не смог остановить машину перед пешеходом, у меня не получилось. Я вышел, у меня осколки в глазах были, я в скорой сидел, увидел, мне плохо очень стало. - Скажіть, ви шкодуєте, що так сталось? - Конечно, мне очень жалко, я не хотел этого человека вообще сбивать.

Подозреваемый уверяет, что ехал на зеленый сигнал светофора, а скорость его движения составляла 50 км в час. Вину свою не признает. Сейчас идет расследование, опрашиваются свидетели и проводят экспертизы.

Дмитрий Чубенко, представитель прокуратуры Харьковской области:

Наразі ще не отримані результати лабораторних аналізів, щодо його стану алгокогольного чи наркотичного спяніння. Також досудовим розслідуванням також встановлюється, точно на який колір світлофору проїжджав водій та на який колір світлофора перебігав дорогу пішоход.

Прокуратура настаивала на мере пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 дней без права внесения залога, поскольку подозреваемый не имеет постоянного места регистрации и не работает официально. Сторона же защиты просила о домашнем аресте. Суд решил прислушаться к обвинениям и отправить подозреваемого за решетку на 60 суток.