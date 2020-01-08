Отпраздновал Новый год, выпил, сел за руль. За прошедшую неделю патрульные зафиксировали увеличение количества ДТП

Среди обломков автомобиля прямо посреди проезжей части на Салтовском шоссе лежит водитель Ланоса. 61-летнего мужчину от мощного удара выбросило из салона. По информации очевидцев, он припарковал свой автомобиль на обочине и как раз начинал движение, как вдруг его на бешеной скорости догнал Фольксваген.

Анна Третьякова, инспектор отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области

34-річний водій іномарки намагався втекти з місця автопригоди, але йому завадили зробити це перехожі, які і викликали працівників поліції та швидкої медичної допомоги, оскільки чоловік поводив себе досить агресивно, його у супроводі поліцейських було доставлено до лікарні

По информации правоохранителей, в приемном отделении водитель Фольксвагена начал бросаться на патрульных, в результате чего один из полицейских получил телесные повреждения. Правоохранители говорят, по предварительной данным мужчина был пьян.

Анна Третьякова, инспектор отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2-ю статті 345 – «погроза або насильство щодо працівника поліції». Досудове розслідування здійснюють співробітники Шевченківського відділу поліції, слідчі Слідчого управління ГУНП в Харківській області. Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального Кодексу України

Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Несколькими днями ранее правоохранителям Красноградского отдела полиции пришлось преследовать водителя автомобиля ЗАЗ. Мужчина пытался скрыться, чтобы избежать ответственности за грубые нарушения правил дорожного движения, в дополнение к этому - был пьян. Он отказался пройти тест на драгере, сел в автомобиль и уехал. А к полицейскому, который попытался его остановить - применил физическую силу. Впрочем, поехал недалеко, столкнувшись с другим авто.

С каждым годом количество нетрезвых водителей растет, говорит Вячеслав. Сам на праздники за руль не садился.

Вячеслав, автомобилист

Постоянно, если выпиваем машина «на приколе», как раньше извозчик - выпил, лошади в стойло, а сам пешочком. Это очень опасно - подвергаешь опасности жизнь не только свою, но и окружающих, средство повышенной опасности - с ним нельзя шутить

Большинство водителей такое мнение разделяют, уверяют, на праздники пользовались или общественным транспортом, или вызвали такси.

Алла, Сергей

Если ехали к друзьям мы вчера, например отказались от машины, вызвали такси и поехали на такси. И водители понятное дело, что иногда злоупотребляют, но и пешеходы иногда тоже … - Но за рулем здесь даже не обсуждается. Такси вызвали и дешевле и ...

Павел, автомобилист

Не думают люди просто-напросто вот и всё, что могут привести к пагубным последствиям. Скажем так, я не любитель этого и стараюсь… и не приветствую людей, которые занимаются подобным

Патрульные в свою очередь подтверждают, в праздничные дни действительно увеличилось количество нетрезвых за рулем. Только днем ​​1 января выявили 19 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Дмитрий Гайдук, инспектор УПП в Харьковской области

З першого по сьоме січня патрульні опрацювали близько чотирьох тисяч викликів, склали дві тисячі дев яносто три постанови за порушення правил дорожнього руху, виявили 99 водіїв у стані алкогольного сп яніння, також зафіксували 119 дорожньо транспортних пригод з яких, зокрема 17 з потерпілими

За управление автомобилем в нетрезвом виде санкция статьи пока еще грозит штрафом в 10 тысяч 200 гривен, а также лишением права управления на срок до 1 года. Новые нормы об уголовной ответственности должны начать действовать уже через полгода