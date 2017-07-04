Отравление алкоголем. Родителей подростков ждет наказание

В реанимацию Чугуевской больницы двоих подростков 14-лет доставили прямо с пляжа, где мальчишки отдыхали. Врачи зафиксировали острое алкогольное отравление.

Константин Шеремет, инспектор отд. ювенальной превенции управления превентивной деятельности ГУНП в Харьковской обл.

В Ходе проверки сотрудниками ювенальной превенции было установлено, что двое подростков пошли купаться на ставок, расположенный на территории района, и по пути встретили односельчанина, взрослого 25 лет, он нес бутылку водки. В ходе разговора, дети попросили его - сейчас будет устанавливаться, это со слов детей, он передал этот напиток детям, дети пошли на ставку и употребили его - в следствие чего наступило алкогольное отравление.

Как говорит Константин Шеремет, медики сразу проверили, что именно привело к отравлению и был ли алкоголь суррогатным, в частности не содержал ли метиловый спирт, который стал причиной массовых отравлений минувшей осенью. Но выяснилось, что водка не была паленой, просто подростки не рассчитали количество выпитого. Они уже пришли в себя и медики выписали их домой.

Константин Шеремет, инспектор отд. ювенальной превенции управления превентивной деятельности ГУНП в Харьковской обл.

Родители детей привлечены к административной ответственности в виде наложения санкций предупреждения. - А мужчина? - Этот мужчина нами уже установлен, на сегодняшний день с ними работают сотрудники полиции, устанавливают место приобретения спиртного, что это было за спиртное, в последующем он также будет привлечен к административной ответственности.

Что касается уголовного расследования по факту отравления около сотни жителей области метиловым спиртом в прошлом году, половина из которых умерли, то в прокуратуре готовятся передать дело в суд. Доказательства вины, говорят следователи, найдены как в действиях торговцев, так и в действиях тех, кто разливал метиловый спирт по бутылкам.