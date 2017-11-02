Отравление детей в Краснокутском детском саду - в больнице уже 9 детей

02 ноября 2017 г. 20:26
5 просмотров

Прокуратура контролирует расследование отравления детей в Краснокутском детском саду-яслях. 

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, Краснокутский отдел Дергачевской местной прокуратуры осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений (ч. 1 ст. 325 УК Украины). 

Как рассказал начальник отдела местной прокуратуры Сергей Латышев, установлено, что в период с 31 октября по 1 ноября в инфекционное отделение Краснокутской ЦРБ доставлены 9  детей возрастом от 3 до 5 лет. Все они воспитанники местного детского сада. Четырем малышам врачи поставили предварительный диагноз - гастроэнтероколит. Диагноз пятерых устанавливается.

В настоящее время состояние больных дошкольников удовлетворительное.

Проводятся следственные действия, назначены все необходимые экспертизы и проверки.

 
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.