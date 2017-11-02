Отравление детей в Краснокутском детском саду - в больнице уже 9 детей

Прокуратура контролирует расследование отравления детей в Краснокутском детском саду-яслях.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, Краснокутский отдел Дергачевской местной прокуратуры осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений (ч. 1 ст. 325 УК Украины).

Как рассказал начальник отдела местной прокуратуры Сергей Латышев, установлено, что в период с 31 октября по 1 ноября в инфекционное отделение Краснокутской ЦРБ доставлены 9 детей возрастом от 3 до 5 лет. Все они воспитанники местного детского сада. Четырем малышам врачи поставили предварительный диагноз - гастроэнтероколит. Диагноз пятерых устанавливается.

В настоящее время состояние больных дошкольников удовлетворительное.

Проводятся следственные действия, назначены все необходимые экспертизы и проверки.