Отравление детей во время практики на предприятии. Подробности

09 июня 2017 г. 19:20
Автор: Лариса Говина
5 просмотров

Троих учеников Первомайского лицея доставили в районную больницу накануне. Ребята жаловались на плохое самочувствие, головную боль и тошноту. Медики поставили предварительный диагноз - отравление нитратами. Как выяснилось после, все несовершеннолетние - парни от 15 до 17 лет проходили официальную практику на одном из фермерских хозяйств. Там работали в складском помещении с пустыми мешками из-под минеральных удобрений. Именно здесь им и стало плохо. Из районной больницы подростков перевезли в областную, чтобы провести более тщательное обследование, но там врачи отравление химикатами не подтвердили, анализы показали отрицательный результат.

Сергей Бевз, зав. отд. анестезиологии и интенсивной терапии Хар. ОДКБ №1:

Вчера из Первомайска доставили трое детей с подозрением на наличие отравления нитратами. В результате обследования лабораторного и клинического диагноз не подтвержден.

Расследованием этого инцидента занялась полиция, также к выяснению обстоятельств ЧП подключились и в прокуратуре. Они выясняют что именно стало причиной плохого самочувствия детей во время прохождения практики, и может ли это быть связано с условиями труда.    

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Хар. обл.:

Сьогодні будуть проведені допити дітей що вони носили, як це робили. Чи були предмети захисту, респіратори, руквички і тд і будемо перевіряти чи проводиться інструктаж та чи мали взагалі вони працювати з хімічними речовинами.

Константин Шеремет, ст. инспектор отдела ювенальной превенции ГУНП в Харьковской обл.:

На данный момент это происшествие внесено в единый реестр досудебных расследований, по признакам уголовного правонарушения предусмотренного частью 1ой статьей 271 уголовного кодекса Украины - это нарушение требований законодательства об охоране труда. Санкция ланной статьи предусматривает наложение штрафных санкций в виде 50 необлагаемых минимумов доходов граждан либо ограничение свободы сроком до 2 лет.

Тем временем, подростков уже выписали из медучреждения, они находятся дома. Их состояние здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Видео: 

Отравление подростков нитратами. ЧП в Первомайске - 09.06.2017

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                          Закажи окно и получи гарантированный подарок!                          Распродажа! Тренажеры для домашнего спортзала и другие товары для дома!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.