Отравление детей во время практики на предприятии. Подробности

Троих учеников Первомайского лицея доставили в районную больницу накануне. Ребята жаловались на плохое самочувствие, головную боль и тошноту. Медики поставили предварительный диагноз - отравление нитратами. Как выяснилось после, все несовершеннолетние - парни от 15 до 17 лет проходили официальную практику на одном из фермерских хозяйств. Там работали в складском помещении с пустыми мешками из-под минеральных удобрений. Именно здесь им и стало плохо. Из районной больницы подростков перевезли в областную, чтобы провести более тщательное обследование, но там врачи отравление химикатами не подтвердили, анализы показали отрицательный результат.

Сергей Бевз, зав. отд. анестезиологии и интенсивной терапии Хар. ОДКБ №1:

Вчера из Первомайска доставили трое детей с подозрением на наличие отравления нитратами. В результате обследования лабораторного и клинического диагноз не подтвержден.

Расследованием этого инцидента занялась полиция, также к выяснению обстоятельств ЧП подключились и в прокуратуре. Они выясняют что именно стало причиной плохого самочувствия детей во время прохождения практики, и может ли это быть связано с условиями труда.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Хар. обл.:

Сьогодні будуть проведені допити дітей що вони носили, як це робили. Чи були предмети захисту, респіратори, руквички і тд і будемо перевіряти чи проводиться інструктаж та чи мали взагалі вони працювати з хімічними речовинами.

Константин Шеремет, ст. инспектор отдела ювенальной превенции ГУНП в Харьковской обл.:

На данный момент это происшествие внесено в единый реестр досудебных расследований, по признакам уголовного правонарушения предусмотренного частью 1ой статьей 271 уголовного кодекса Украины - это нарушение требований законодательства об охоране труда. Санкция ланной статьи предусматривает наложение штрафных санкций в виде 50 необлагаемых минимумов доходов граждан либо ограничение свободы сроком до 2 лет.

Тем временем, подростков уже выписали из медучреждения, они находятся дома. Их состояние здоровья медики оценивают как удовлетворительное.