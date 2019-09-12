 

Отравление на семейном празднике: у пяти харьковчан выявили сальмонеллез

12 сентября 2019 г. 14:00
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Ранее сообщалось о том, что в начале сентября в Харькове на праздновании семейного торжества отравились 6 человек.

По состоянию на 9 сентября среди присутствовавших на праздновании семейного торжества  специалисты зарегистрировали 7 случаев заболеваний острыми кишечными инфекциями, в том числе - у 4 детей до 17 лет.

Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, у 5 больных из 7 лабораторно подтвержден диагноз сальмонеллезной инфекции, выделенная Salmonella группы Е Give.

Другим больным диагноз пока устанавливается.

Заболевшие продолжают лечение, состояние их удовлетворительное.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

 

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