Отрезанная голова в пакете: открыто уголовное дело по факту убийства ребенка

Как сообщалось, сегодня, 30 апреля, рано утром на улице Полтавский Шлях полицейские, получив информацию от очевидца, задержали обнаженную женщину с пакетом в руках и ножом, которая находилась в неадекватном состоянии. При этом правоохранители обнаружили, что в пакете у женщины, находилась отрезанная голова человека.

Также выяснилось, что около 8:25 в Дергачевский отдел полиции обратился 40-летний житель села Подворки. Он сообщил, что утром обнаружил обезглавленное тело своей 13-летней племянницы. В доме мужчина проживает вместе со своей сестрой и ее дочерью.

По данному факту следователи Дергачевского отдела полиции открыли уголовное производство по п.2 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжается осмотр места происшествия.

Женщину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Все обстоятельства устанавливаются.