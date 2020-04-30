Отрезанная голова в пакете: открыто уголовное дело по факту убийства ребенка

30 апреля 2020 г. 11:44
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Как сообщалось, сегодня, 30 апреля, рано утром на улице Полтавский Шлях полицейские, получив информацию от очевидца, задержали обнаженную женщину с пакетом в руках и ножом, которая находилась в неадекватном состоянии. При этом правоохранители обнаружили, что в пакете у женщины, находилась отрезанная голова человека. 

Также выяснилось, что около 8:25 в Дергачевский отдел полиции обратился 40-летний житель села Подворки. Он сообщил, что утром обнаружил обезглавленное тело своей 13-летней племянницы. В доме мужчина проживает вместе со своей сестрой и ее дочерью. 

По данному факту следователи Дергачевского отдела полиции открыли уголовное производство по п.2 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины. 

Сейчас продолжается осмотр места происшествия.

Женщину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Все обстоятельства устанавливаются.

 

 

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