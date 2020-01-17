Отстранение от должности скандального директора лесхоза Сысы: в суде произошли потасовки

17 января 2020 г. 9:50
Автор: Алина Тюхай
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Перед оглашением решения суда по отстранению от должности скандальному директору Гутянского лесхоза Виктору Сысе начались новые потасовки.

После того как из зала суда вывели человека, который якобы спровоцировал драку, произошли новые потасовки - уже в зале суда.

Заседание долго не начиналось из-за конфликтов.

Оглашение началось с опозданием на 40 минут.

Сыса сидит со слезами на глазах, на месте работает несколько десятков полиции, некоторые в полной экипировке, они контролируют ситуацию с соблюдением порядка в зале.

Накануне Виктор Сыса утверждал, что подозрения, выдвинутые ему, не обоснованы, он выступил против ходатайства прокурора, который просил отстранить Сысу от занимаемой должности.

Он возражал против ходатайства обвинения, такую же позицию имели и его адвокаты.

Суд решил отстранить Виктора Сысу от должности сроком на два месяца.

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Видео: 

Судебное заседание по Сысе 17 января 2020

Суд по Сысе 17 января 2020

заседание по Сысе 17.01.2020 - отстранение от должности

отстранение от должности Сысы, судебное заседание 17 января 2020

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