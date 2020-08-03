Отсутствие туристов в Таиланде привело к тому, что голодные обезьяны начали терроризировать местных жителей

Быстрорастущая популяция макак в Таиланде терроризирует город Лопбури, полицейские признались, что не в силах контролировать тысячи обезумевших обезьян. Животные наводнили город, жители которого боятся покидать свои дома без веской причины. Отсутствие туристов, которые являлись постоянным источником пищи для городских макак, привело к тому, что обезьяны стали чрезмерно агрессивными.

В настоящий момент популяция макак в городе достигла 8400 особей, и они буквально наводнили город. Местные жители предпочитают не выходить на улицу лишний раз, что, в свою очередь, усугубляет экономические проблемы Лопбури.

Городанам приходится подкармливать животных, чтобы те не грабили магазины, но это только способствует тому, что макаки становятся наглее и бесконтрольно размножаются. "Чем больше они едят, тем больше у них энергии и тем больше они размножаются", - говорит Прамот Кетампай, управляющий окружающими святынями храма Пранг Сам Йод.

Сейчас в городе проводят программу массовой стерилизации, пытаясь поставить под контроль количество животных, однако их количество пока видимо не уменьшается. Их все еще более 6 тысяч особей на 750 тысяч жителей. Более того, в заброшенном кинотеатре была найдена целая "база" макак. Там их живет несколько сотен особей, и теперь здание забито трупами умерших животных и гниющим мусором.

Городские службы отмечают, что макаки разносят мусор с помоек и повсюду оставляют свои экскременты, убирать за ними работники просто не успевают.

Также макаки нападают на людей, выдирают уплотнители из машин и целыми стаями караулят свои жертвы, восседая на стенах. Но жители настаивают, чтобы с обезьяньим нашествием справлялись мирными путями. Они считают их священными животными и туристической достопримечательностью.